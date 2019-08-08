أمل الجمل في لجنة تحكيم مهرجان الذاكرة المشتركة بالمغرب وتكريم خاص من كارلو فيفاري



وليد تمام

القاهرة



اختار مهرجان الناظور - الذاكرة المشتركة - بالمغرب الناقدة المصرية أمل الجمل للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الخاصة به.

المهرجان سيقام في أكتوبر المقبل.

على صعيد أخر أرسل مهرجان كارلو فيفاري للناقدة المصرية خطاب يشكره فيها على مشاركته في لجنة تحكيم النقاد به في دورتيه الأخيرتين بالإضافة لمقالاتها النقدية عنه..

وتستعد الجمل لتنظيم ندوة لمناقشة كتابها عن الناقد الراحل سمير فريد الذي صدر عن مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية. وتم ترجمته للفرنسية.

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امل هي كاتبة وناقدة سينمائية. قدمت للمكتبة السينمائية تسع كتب منها:

بعيون امرأة - أفلام الإنتاج المشترك في السينما المصرية - فيلموجرافيا السينما العربية المشتركة - يوسف شاهين وتجربة الانتاج المشرك - السينما المصرية في المهرجانات الدولية الكبري - نوال السعداوي وشريف حتاتة تجربة حياة - القتلة بين هيمنجواي وتاركوفسكي - اللغة السينمائية في الأدب، دراسة مقارنة بين شريف حتاتة أندريه تاركوفسكي.

أمل تكتب أيضا السيناريو الوثائقي بالقنوات المتخصصة، بمصر. وتكتب في صحف مصرية وعربية،.وعملت مُعد برامج بقناة النيل للدراما، القنوات المتخصصة المصرية، وكذلك في قناة النيل الدولية، النايل تي في. وقامت بتدريس مادة "علم الاتصال"، بمعهد الكونسيرفتوار، بأكاديمية الفنون بمصر وعملت مساعد مخرج في الأعمال الدرامية منها مسلسل "الفرار من الحب" للمخرج "مجدي أبو عميرة وهي رئيس لجنة تحكيم جائزة سمير فريد، مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثانية، ٢٠١٨.

عضو لجنة تحكيم المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية 2013.

عضو لجنة تحكيم الفيبريسي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2010

عضو لجنة تحكيم "جمعية نقاد السينما" بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية 2008.

عضو لجنة تحكيم بمهرجان بحر السينما العربية، ميسينا، جنوب إيطاليا 2011.

عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية والقصيرة بمهرجان السينما العربية بمالمو، السويد، 2012.

كما شاركت في العديد من الندوات وورشات العمل الخاصة بالسينما من بينها ندوة مشتركة بين لبنان والسويد عن (السينما العربية بين ماضيها وحاضرها ودورها النهضوي)

كذلك بورشتي عمل في جامعة بون، الأولى في يونيو 2013 ، حول السينما والرقابة في مصر منذ نشأتها وحتى عام 1952. والثانية في يونيو 2014 حول قدرة السينما على قراءة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات العربية.