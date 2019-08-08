عطلة عيد الأضحى المبارك لا تُنسى في "دبي مول"

يقدم دبي مول خلال عطلة عيد الأضحى المبارك العديد من الأنشطة والعروض المميزة المناسبة لجميع أفراد الأسرة ليكون بذلك وجهة مفضلة للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة بصحبة العائلة والأصدقاء.

ويحتضن "دبي مول" خيارات لا تحصى من العلامات التجارية في عالم الموضة وأحدث تشكيلات الأزياء التي تناسب جميع الأذواق، ليتمكن الزوار من اقتناء كل ما يرغبون به للاحتفاء بالعيد. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم عطلة العيد فرصة مثالية لتمضية أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، ومشاركة الوجبات الشهية. ولن يجد الزوار وجهة تضم تحت سقف واحد أكثر من 200 مطعم ومقهى، تقدم أفضل المأكولات العربية والإيطالية والهندية والآسيوية، وغيرها الكثير. وتحلو الأوقات أكثر عند تناول الطعام في أي من مطاعم "دبي مول" المطلة على "نافورة دبي" و"برج خليفة".

وللعائلات والأطفال، يقدم "دبي مول" تجربة لقاء شيبتنا الذي يروي للصغار قصصاً مسلية، ومفعمة بالوقت ذاته بالحكمة والقيم النبيلة. ويمكن للعائلات التي تنفق 100 درهم على الأقل في المول الحصول على هدايا العيد المميزة من "شيبتنا" أيضاً!

ولإضفاء المزيد من البهجة على أجواء العيد، تقدم متاجر "دبي مول" العديد من العروض الترويجية، كما تتزين أرجاؤه بالتركيبات الفنية المستوحاة من الأجواء الحيوية لموسم الصيف، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية، والعروض الموسيقية الحيّة، والمناسبة لكل أفراد الأسرة.

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ويمكن للزوار أيضاً زيارة مختلف وجهات "إعمار للترفيه" لقضاء أوقات ملؤها المرح والتشويق، بما في ذلك "حلبة دبي للتزلج" ومجمع "فيرتشوال رياليتي بارك" لمنصات الواقع الافتراضي والمعزز و"دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية"، إضافة إلى "ريل سينما" التي ستستقبل الزوار على مدار 24 ساعة خلال أول يومين من أيام العيد. ويمكن لعشاق السينما متابعة أحدث الأفلام المنتظرة مثل "أولاد رزق 2: عودة أسود الأرض"؛ "هيلو، لوف، غودباي" (تغالوغ)؛ "ذا آنغري بيردز 2" (متوفر أيضاً باللغة العربية)؛ "برينغ ذا سول"؛ "كالكي" (مليالم)؛ و"نيركوندا بارفاي" (تاميل).

ولضمان جعل تجربة الزوار أكثر مرونة وسلاسة، تتوفر مواقف إضافية للسيارات في "إعمار سكوير" ومنطقة البوليفارد خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس. كما ستتوفر أيضاً حافلات مجانية من 11 إلى 13 أغسطس للضيوف المغادرين من "دبي مول"، حيث ستتوقف هذه الحافلات في عدة مواقع حيوية في مختلف أرجاء دبي.

كما سيمدد "دبي مول" ساعات عمله لتبدأ من الساعة 10 صباحاً إلى 2 بعد منتصف الليل، بما يشمل جميع المتاجر والمطاعم والمقاهي.