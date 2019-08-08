احتفلوا بعيد الأضحى مع من تحبون في فندق باهي قصر عجمان

يقدم لكم فندق باهي قصر عجمان الراقي ذو الخمس نجوم الإقامة التي تليق بكم وبعائلتكم لعطلة العيد والتي تتيح لكم تمضية عطلة نهاية أسبوع طويلة مع الأهل والأصدقاء بشكل مميز. سواء أردت تمضية أمسية عشاء بأجواءٍ إستثنائية أو أمسية عنوانها الإسترخاء أو جلسة عائلية متوّجة بالمرح، فالخيارات متعددة في مطاعم الفندق المتعددة التي تلبي ما تسعى إليه طوال الشهر. استفد من العروض الرائعة وتلذذ بالكثير من الأصناف التي تضمها قوائم الطعام المتعددة. ولأنها مناسبة مهمة، نقدم لكم باقة نصف شاملة (Half Board) بسعر 555 درهم للغرفة الواحدة حيث يمكنكم الإسترخاء على شاطئ البحر أو السباحة في المسبح أو إهداء نفسك أو أحد أفراد العائلة جلسة سبا لا تنسى. هذه الباقة عنوانها الرفاهية والدلال.

(تخضعلتوفر الامكانية. تطبق الشروط والأحكام).

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