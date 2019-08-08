العربية للطيران" تسجل أرباحاً صافية قياسية قدرها 210 مليون درهم خلال الربع الثاني بزيادة نسبتها 75%

أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2019، مواصلة بذلك آداءها القوي والمستدام.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية بلغت 210 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 75% مقارنة بنحو 120 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 22% لتبلغ 1.144 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 938 مليون درهم.

وجاءت النتائج القوية مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 3 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الاربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، مسجلة بذلك زيادة قدرها 16% في عدد المسافرين مقارنة مع 2.59 مليون مسافر تم نقلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – والذي بلغ 84% خلال هذه الفترة.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يسعدنا تسجيل ’العربية للطيران‘ لأداء قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليمثل امتدادً للأداء المميز الذي شهدناه خلال الربع الأول من هذا العام. وجاءت هذه النتائج القوية مدعومة باجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها الشركة، وهوامش العائدات المحسنة التي شهدناها، وبالاضافة الى طلب المسافرين المرتفع على خدماتنا".

وبالتوازي مع نتائج الربع الثاني، سجلت "العربية للطيران" نتائج قوية خلال النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2019، محققة صافي أرباح قدرها 338 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019 إلى 2.173 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.816 مليار درهم. ونقلت الشركة أكثر من 5.82 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم بالنصف الأول من عام 2018. وحافظ معدل اشغال المقاعد على نسبته المرتفعة والتي بلغت 84% خلال هذه الفترة.

وأضاف آل ثاني: "تعكس النتائج القوية التي سجلتها ’العربية للطيران‘ خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري قوة وفعَالية نموذج الاعمال الذي نتبعه، وخدمات القيمة المضافة التي نحرص دائما على تقديمها لعملاءنا".

وأضاف قائلاً: "واصل قطاع الطيران العالمي والإقليمي خلال النصف الأول من العام الجاري تأثره بالتحديات الاقتصادية والتوترات السياسية المتصاعدة. وبالرغم من ذلك، استطاعت ’العربية للطيران‘ تسجيل آداء مالياً قياسياً ونقل عدد متزايد من المسافرين والاستمرار في استراتيجية التوسع الطموحة التي ننتهجها والمدعومة بالكفاءة التشغيلية الفعَالة للشركة".

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تسلمت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من عام 2019 أولى طائراتها من طراز إيرباص (إيه 321 نيو طويلة المدى A321neo LR)، لتزيد عدد الطائرات في أسطولها إلى 54 طائرة. وتستوعب مقصورة الطائرة الجديدة 215 مسافراً، وتعتبر الأولى من بين خمس طائرات ستستلمها الشركة خلال عام 2019 لتساعدها على إضافة رحلات متوسطة المدى إلى وجهات جديدة وتوسيع شبكة وجهاتها الحالية.

وأضافت "العربية للطيران" 10 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلقت طائراتها من مركز عمليات الشركة في المغرب انطلاقاً من الدار البيضاء إلى لشبونة؛ وبيزا؛ وبراغ؛ ومدينة تونس، في حين انطلقت رحلات جديدة بين طنجة وليون؛ وفاس وروما. كما وسعت الناقلة عملياتها من مركز عملياتها في مصر بإطلاق رحلات جديدة بين شرم الشيخ وميلان بيرغامو وعمان والأقصر؛ بالاضافة الى رحلات جديدة بين سوهاج و الرياض. وأعلنت "العربية للطيران" أيضاً عن إضافة أربع وجهات جديدة من مقرها الرئيسي في الشارقة إلى كوالالمبور؛ وتونس؛ وفيينا؛ وبيشكك، حيث تبدأ هذه الرحلات خلال الربع الثالث من هذا العام.

واختتم آل ثاني قائلاً: "لا تزال آفاق النمو واعدة بالنسبة لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة لقطاع الطيران الاقتصادي. ونتطلع قدماً للفترة المتبقية من هذا العام، حيث سنواصل بدورنا التركيز على توسيع نطاق عملياتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والحرص على تقديم منتجاتنا وخدماتنا المتميزة والتي توفر أفضل خيارات القيمة مقابل المال لعملائنا".

وأطلقت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من العام نظام سكاي تايم (SkyTime) الترفيهي والمجاني على متن طائراتها والذي يتيح للمسافرين مشاهدة المحتوى الرقمي المباشر على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة أثناء سفرهم.

وحصدت "العربية للطيران" في شهر أبريل جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي" خلال حفل توزيع جوائز مطارات سلطنة عمان تقديراً لالتزامها المتواصل بتحقيق رضا المسافرين وتطورها المستمر في قطاع الطيران.

وتسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة انطلاقاً من أربعة مراكز عمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.