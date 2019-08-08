الامارات | أحمد الهاجري يوجه بإطلاق مجلس شباب "الإسعاف الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الهاجري يوجه بإطلاق مجلس شباب "الإسعاف الوطني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري بإطلاق «مجلس شباب الإسعاف الوطني» لدعم الطاقات الشابة المتميزة في المؤسسة، وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية، والاستفادة منها في تحديد أبرز التحديات واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لها، وإطلاق المبادرات التي تدعم توجهات وأهداف الإسعاف الوطني.

وأكد الهاجري أن تشكيل مجلس الشباب جاء تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة بتمكين شباب الوطن ليكونوا رواداً في بناء مستقبل الإمارات في مختلف قطاعات الدولة وليشكل المجلس حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار في الدولة.

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معرباً عن أمله في أن يقدم المجلس مبادرات حيوية وإنجازات فريدة تشكل رافداً لتحقيق استراتيجية الإسعاف الوطني، كما اعتبر الهاجري أن المجلس سيشكل إضافة نوعية لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المنتسبين وفتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في دعم مسيرة العمل في الإسعاف الوطني.

ودعا الشباب إلى المبادرة من الآن بتسجيل أفكارهم ومقترحاتهم وتقديم توصيات حول آليات سبل التحقيق، مؤكداً حرص الإدارة لتفعيل دور الشباب والإستماع الى افكارهم وتسخير مواهبهم لخدمة الإسعاف الوطني ضمن منظومة متكاملة لدعم الشباب وإنجاحه.

يأتي تشكيل مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية المنبثقة عنه، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد ضرورة الاستماع لصوت الشباب، والتعرف إلى أفكارهم واقتراحاتهم، وتوظيفها لخدمتهم، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، ليشاركوا في تحقيق التطور الذي تسعى له الإمارات لتكون واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.