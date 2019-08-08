"الهوية والجنسية" تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال عيد الأضحى

أعلنت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ضمن إدارتي الجنسية وشؤون الأجانب والمنافذ، ستقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت إلى الثلاثاء، وستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة 9 صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

وأوضحت الهيئة، أن كافة مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، اعتباراً من صباح اليوم الأحد وحتى صباح الثلاثاء المقبل في الثالث عشر من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن العمل في تلك المراكز سيعود إلى طبيعته وبساعات الدوام المعتاد عقب انتهاء عطلة العيد المبارك.

ولفتت إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدم لخدماتها المتعلقة بالجنسية والإقامة بما في ذلك خدمات التأشيرات بمختلف أنواعها، التقدم للحصول عليها من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة "e channels" وتطبيقها الذكي "ica uae echannels"، كما يمكن للراغبين بالتقدم للخدمات المتعلقة بالتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها من خلال الاستمارة الإلكترونية "استمارتي" التي يمكن الوصول إليها بيسر وسهولة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وكذلك من خلال تطبيقها الذكي للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

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وأوضحت أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من الخدمات التفاعلية التي توفرها لهم عبر مختلف قنواتها للتواصل وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال، وخصوصاً ما يتعلق بالاستفسار عن حالة طلب بطاقة الهوية وحالة البطاقة لدى بريد الإمارات، مشيرة إلى أنه بإمكان المتعامل الدخول إلى موقعها الإلكتروني ومتابعة حالة طلبه عبر رابط "الاستعلام عن حالة البطاقة"، من خلال إدخال رقم الاستمارة الإلكترونية المكون من 21 خانة، ليتمكن خلال ثوان معدودة من معرفة المرحلة التي وصلت إليها بطاقته، في حين يمكن متابعة حالة بطاقة الهوية لدى بريد الإمارات من خلال الرابط الخاص والموجود في الصفحة الرئيسية للموقع، بينما يمكن للمتقدمين لخدمات شؤون الأجانب والمنافذ متابعة طلباتهم من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيق الذكي وذلك بإدخال رقم الطلب لمعرفة حالته والمرحلة التي وصل إليها.

ولفتت الهيئة إلى أنه بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، وكذلك خاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة "خرائط جوجل"، والتعرف على وقت الانتظار في كل مركز وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه من خلال صفحة مراكز الخدمة على موقعها الإلكتروني.

ورفع معالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باسمه وباسم كافة منتسبيها أسمى آيات التهنئة بمناسبة العيد المبارك إلى القيادة الرشيدة بالدولة، داعياً الله تعالى أن يعيده ودولتنا الحبيبة الإمارات تنعم بالسعادة والرفاهية والإنجازات، مهنئاً كافة مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.