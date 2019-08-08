الإمارات قلقة إزاء التطورات في كشمير وتدعو إلى الحوار وضبط النفس

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تتابع بقلق تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعياً إلى ضبط النفس.

وشدّد معاليه في بيان أصدرته الخارجية اليوم، على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.

وأعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عن ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي البلدين- الهند وباكستان - وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البنّاء، وبعيداً عن التصعيد والمواجهة.

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