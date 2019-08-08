15 مليون اتصال لمركز العمليات الأمنية بمكة

جمعة النعيمي (مكة المكرمة)

استقبل المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة خلال العام السابق لموسم حج 1439 هجري، 15 مليون اتصال، تعلقت بالجوانب الخدمية والإنسانية وإرشاد تائه ومساعدة على الطريق ومساعدة سائق وإبعاد حيوانات سائبة وطلب تبرع بالدم ووجود ملكية ضائعة والعثور على مفقودات داخل الحرم الشريف.

وكشف مركز911، أنه تلقى خلال ذي الحجة 1439، أكثر من مليون و800 ألف اتصال. ‏ويتلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911، كما استقبل المركز منذ بداية شهر ذي الحجة لموسم حج العام الجاري 1440 هجري، أكثر من 300 ألف اتصال يوم 5 ذي الحجة 1440 هجري، تناولت الجوانب الخدمية والإنسانية وإرشاد تائه ومساعدة على الطريق. كما يستقبل مركز 911 خلال الأوقات العادية أكثر من 600 اتصال في اللحظة وبمعدل 40 إلى 50 ألف اتصال يوميا بالدقيقة وهي متنوعة وأغلبها ذات طابع خدمي للمتصلين. بينما يتضاعف عدد هذه الاتصالات خلال موسم الحج لتصل إلى قرابة 80 ألف اتصال يوميا.

وقال الرائد عبدالله بغدادي مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام بمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية لوزارة الداخلية لـ«الاتحاد»: إن المركز يتميز بالعديد من المميزات والتقنيات وكادر بشري مؤهل للجنسين.

ولفت إلى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 يرتبط بجهات وقطاعات رئيسية وذات علاقة في منطقة مكة المكرمة والمتمثلة.

وأشار بغدادي إلى أن مركز (911)، يستقبل اتصالات وبلاغات المواطنين والمقيمين لتقديم جميع الخدمات لمن يحتاجها، في كل الأوقات بـ 7 لغات مختلفة بدءا من اللغة العربية ومن ثم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والماليزية والإندونيسية والأوردو، بتقنية فائقة وسرعة في الاستجابة في جميع الأوقات وعلى مدار 24 ساعة، للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات، والاستجابة السريعة لبلاغاتهم.

كما عزز مركز 911 جاهزيته لمهمة موسم حج هذا العام، بقوة بشرية بلغت 3 آلاف ضابط وفرد، مؤهلين تقنيا وأمنيا، للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة إليهم.

أول قسم نسائي في «الطوارئ»

كما زارت «الاتحاد» أول قسم نسائي لتلقي اتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) والتي تعمل به فتيات حاصلات على مؤهلات جامعية ودراسات عليا ويجدن التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إضافة إلى إجادة بعضهن لكل من اللغة الفرنسية والألمانية. كما تم تدريب الفتيات على استخدام رقم الطوارئ لتقديم خدمة إنسانية إضافة إلى المرور والحوادث والحالات الطارئة كالحرائق والإسعاف». وتتعامل الموظفات داخل القسم مع أجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج حديثة لتلقي الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ويردون على اتصالات هاتفية من ذكور وإناث.

كما منحت السلطات السعودية في السنوات العشر الماضية فرصا جديدة للنساء فيما يتعلق بالدراسة والعمل. كما توجد خطة للتوسع في الاستعانة بالعنصر النسائي بالمركز، حيث تم توظيف أكثر من 100 مستقبلة للبلاغات في المركز.

مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج والعمرة

أشارت إدارة مركز911، إلى أنه وللمرة الأولى تم استحداث مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج والعمرة، للاستفادة من أنظمته التقنية عالية الجودة، خلال قاعة المتابعة التلفزيونية المرتبطة بـ5 آلاف كاميرا موزعة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف.

يشار إلى أن مركز البلاغات الأمنية الموحَّد (911) بمنطقة مكة المكرمة يُعد أكبر مركز عمليات على مستوى الشرق الأوسط. وشرع المختصون في غرفة عمليات الأمن في تلقي البلاغات الخاصة بقطاعاتهم من خلال الرقم الموحد، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة وعالية المستوى على الأنظمة الخاصة بالمركز، ومباشرة بعض البلاغات ومعالجتها، واختبار وفحص أنظمة الاتصال، وهو ما حقق تشغيلاً ناجحاً للمركز.