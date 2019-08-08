كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مكتبة الأطفال الجديدة في أبوظبي

من المنتظر افتتاح مكتبة ومسرح أبوظبي للأطفال في مؤسسة الحصن الثقافية يوم الأربعاء 4 سبتمبر.

المكتبة موزعة على ثلاثة طوابق، وتنقسم المنشأة التي تمتد على مساحة 5،250 متر مربع إلى عدة مساحات اجتماعية مناسبة حسب العمر.

وتفتخر المكتبة أيضًا بالعديد من مساحات التعليم واللعب ثلاثية الأبعاد التي يمكن للأطفال فيها الانغماس فعليًا ليصبحوا جزءًا من القصة. وسيشمل أيضًا أنشطة الكتابة ورواية القصص وصناعة الأفلام للأطفال والمراهقين.

كل طابق لديه مفهوم تصميم مختلف يعكس المناظر الطبيعية الغنية والمتنوعة في الإمارات، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة موردا قيما لمجموعات المدارس والشباب والأسر. كما ستستضيف برامج عامة على مدار العام للأطفال وعائلاتهم. وستتوفر أيضًا برامج العلوم والتكنولوجيا والقراءة والهندسة والفنون والرياضيات وورش العمل والمعارض، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفي الوقت نفسه، سيعرض المسرح الذي تم تجديده والذي تبلغ مساحته 900 مقعد مجموعة من العروض الفنية الأدائية المعاصرة والشعبية، بما في ذلك الموسيقى والرقص والمسرح، في قلب أبو ظبي.

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وتشمل الفعاليات القادمة عروضًا رئيسية من نصير شما وأوركسترا 2350 ق.م. ، ومائة ليلة وليلة على مسرح كاراكالا للرقص، و “فنان العرب” محمد عبده، وأداء خاص لنجم البوب ​​الإماراتي مهاد حمد.

وقال محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة “يمثل الانتهاء من تجديده فصلًا جديدًا للمشهد الثقافي للإمارة، ونأمل أن تؤدي إضافة مكتبة أبوظبي للأطفال وتجديد المسرح إلى تمكين مجتمعنا من خلال أدوات التعليم والتطوير المهني”.

وأضاف “في بيئة تستخدم التعليم الترفيهي وطرق فعالة للتعلم، سيساهم هذان المكونان الرئيسيان الجديدان بشكل كبير في مهمتنا المتمثلة في إنشاء موقع الحصن كوجهة ثقافية مهمة تشرك السكان والزوار على حد سواء.”

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة: www.alhosn.ae