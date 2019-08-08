كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل سيحافظ سوق دبي المالي على تعافيه الحالي؟

قفز مؤشر دبي بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء بعد أيام من الانخفاض ويتساءل المحللون عما إذا كان هذا ارتداد تصحيحي على المؤشر.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 1.23 في المائة ليصل إلى 2831.28 نقطة. وتراجع مؤشر دبي بنسبة 5.26 في المائة في الجلسات الأربع الماضية. وكان المؤشر يتحرك هبوطيًا نحو المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا عند 2705.

وقال محلل لم يرغب في ذكر اسمه: “يجب رؤية أحجام التداول في هذا الانتعاش وإلا فستكون قصيرة الأجل وقد يعيد المؤشر اختبار القاع الأخير البالغ 2775. وانخفضت القيمة المتداولة إلى 197 مليون درهم من 200 إلى 300 مليون درهم قبل بضعة أيام”.

وأغلقت “إعمار العقارية” على ارتفاع بنسبة 0.39 في المائة عند 5،20 دراهم. وأغلق بنك دبي الإسلامي مرتفعا 1.95 في المائة عند 5.23 درهم. وأغلقت داماك العقارية على ارتفاع بنسبة 1.59 في المائة عند 0.96 درهم.

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وقال شيف براكاش، كبير المحللين لدى فرست أبو ظبي للأوراق المالية في مذكرة إن داماك قد تشهد انتعاشًا إلى 1.20 درهم على المدى القريب، بحسب غلف نيوز.

وأغلق المؤشر العام لبورصة أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.74 في المائة عند 5،118.76، وأغلق بنك أبوظبي التجاري مرتفعا بنسبة 0.82 في المائة عند 8.57 درهم. وأغلقت مجموعة اتصالات 1.99 في المائة عند 16.42 درهم.

وارتفع مؤشر تداول السعودي 1.37 في المائة إلى 8509.38 نقطة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة 2.15 في المائة ليغلق عند 104.40 ريال سعودي.

وأضاف براكاش “في المستقبل، من المرجح أن يظل نشاط التداول ضعيفًا مع تلاشي قوة إعلانات الأرباح.”