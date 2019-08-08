كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| McLaren GT الجديدة في دبي

عرضت مكلارين أوتوموتيف، الشركة البريطانية لصناعة السيارات الفخمة والسيارات الرياضية الفائقة الأداء طرازها الجديد من طراز ماكلارين جي تي خلال عرض خاص في دبي.

وأعطيت مجموعة مختارة من عشاق السيارات نظرة ثاقبة على أحدث طراز، قبل إطلاق السيارة في دول مجلس التعاون في نهاية عام 2019.

ويعيد النموذج الرابع الذي سيتم إطلاقه في إطار خطة عمل ماكلارين أوتوموتيف 25، والتي ستشهد 14 نموذجًا جديدًا أو مشتقًا جديدًا، إعادة صياغة قواعد Grand Touring الحديثة من خلال مزيج من الأداء الرائد في فئته.

وتتميز سيارة McLaren GT الجديدة بمحرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لتر، مما يوفر أداء فائقًا. وتزن GT الجديدة 1530 كيلوغرام فقط، وتعمل جنبًا إلى جنب مع 620PS و 630Nm، مما يولد تسارعًا مذهلًا يبلغ 3.2 ثانية فقط من 0-100 كم / ساعة وسرعة قصوى تبلغ 326 كم / ساعة، بحسب صحيفة اريبيان بيزنس.

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وتتميز المناطق الداخلية بجلد Nappa و Alcantara، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة مصممة مع أخذ الراحة الطويلة في الاعتبار. وتُستكمل المواد عالية الجودة بنظام ماكلارين الترفيهي الأكثر تطوراً حتى الآن، بالإضافة إلى الإضاءة المحيطة الخفية.

ويبدأ سعر التجزئة لسيارة ماكلارين جي تي الجديدة في الإمارات من 875،000 درهم مع تسليم أول سيارة في عام 2020.