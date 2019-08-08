كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على أول سينما خاصة من VOX Cinemas في دبي

أعلنت VOX Cinemas عن إطلال أول سينما خاصة في دبي في فندق كمبينسكي مول الإمارات الذي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 15 شخصًا لمشاهدة الأفلام المصممة خصيصًا إلى جانب عدد من خيارات الطعام الذواقة المتاحة.

وتنطلق السينما رسميًا اليوم الخميس 8 أغسطس، حيث تقدم الطريقة المثالية الجديدة لقضاء أمسية للقاء مع الأصدقاء والعائلة، والاحتفال بأعياد الميلاد خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

بالإضافة إلى غرفة السينما الفاخرة ذات الـ 15 مقعدًا، ستكون هناك منطقة صالة كاملة وطاولة طعام من الرخام. وستستمر التجربة لمدة أربع ساعات وسيحصل الضيوف على نادل خاص بهم، بحسب موقع واتس أون.

وتبدأ الحزم من 3000 درهم للسينما والمرطبات بما في ذلك المشروبات الغازية والبوشار (أي 200 درهم للشخص الواحد إذا كان هناك 15 شخصًا). يمكن بعد ذلك تصميم الحزم لتشمل مجموعة من خيارات الطعام المختلفة من أطباق المزة ومجموعة مختارة من الأجبان الفرنسية إلى وجبات كاملة بما في ذلك البرغر واللحوم المشوية والمأكولات البحرية والسلطات.

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بالإضافة إلى المشروبات الغازية بما في ذلك الكوكتيلات، يمكن لرواد السينما الخاصة الاختيار من بين مجموعة من المشروبات المنزلية المحددة.

وستكون هناك ثلاث منافذ متاحة للحجز كل يوم، وستحتاج إلى الاتصال على 055167390 أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] ويمكنك اختيار الفيلم الذي تريد مشاهدته من موقع VOX Cinema.