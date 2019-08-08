الإمارات تشارك تجاربها الناجحة في التميز الحكومي بـ"جائزة ولي عهد الأردن"

عمان (الاتحاد)

شارك نحو 5000 طالب، ورؤساء وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، في الجولات التعريفية الخاصة بجائزة «ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية لأفضل تطبيق خدمات حكومية في المملكة»، بهدف تعريفهم بقطاعات الجائزة الستة وآليات تقييم المشاركات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التحديث الحكومي.

وتعدّ الجائزة التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، وتحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال التحديث الحكومي، بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد محمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الجولات التعريفية للجائزة تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات في مشاركة تجاربها الناجحة في تحفيز الشباب لتطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءته، من خلال ابتكار تطبيقات تسهم في تقديم حلول رقمية لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع.

وتستهدف الجائزة أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، لابتكار تطبيقات ذكية وترشيح حلول رقمية، بحيث يتم تقييمها عبر ثلاثة معايير أساسية تشمل الكفاءة والفعالية التي تمثل ما نسبته 40% من التقييم، وسهولة الاستخدام ويمثل 40% من نسبة التقييم، في حين بلغت نسبة معيار الإبداع 20% من التقييم.

وتهدف الجائزة الأولى من نوعها لطلبة الجامعات الأردنية، وتبلغ قيمتها نصف مليون درهم (ما يعادل 100 ألف دينار أردني)، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة، يتم تقديمها على مدار الساعة، تفوق توقعات المتعاملين.