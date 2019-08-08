حكومة الإمارات و"التنمية الإدارية" تنظمان ورشة للتميز الحكومي العربي

دبي (الاتحاد)

عقدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، بمشاركة أكثر من 50 مسؤولاً ومستشاراً وخبيراً ومتخصصاً في مجال التميز والجودة والتطوير الحكومي من الدول العربية.

وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في مايو الماضي، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأداء الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية، ونشر ثقافة التميز المؤسسي واعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات، وخلق فكر قيادي إيجابي بما يضمن رفع كفاءة أداء الجهات الحكومية، وتحقيق الأهداف والخطط والاستراتيجيات الوطنية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات الحكومية العربية الرائدة.

وركزت الورشة التدريبية على التعريف بفئات ومعايير الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي، وآليات التقييم والمشاركة وأدوار المنسقين في نقل المعرفة إلى المؤسسات في دولهم، والتعريف بآليات تطوير معايير إدارية دقيقة وإعداد الخطط الاستراتيجية التنافسية وكيفية متابعتها وتقييمها، وتناولت أهمية تمكين الكوادر، وبناء الكفاءات والقدرات في الجهات الحكومية، كما استعرضت تطور برامج التميز العالمية، وركزت على منظومة ومبادرات التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى لرفع كفاءة المؤسسات، والارتقاء بأدائها.

حضر الورشة التدريبية لجائزة التميز الحكومي العربي، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، ومروان الزعابي نائب الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من المسؤولين في الوطن العربي.

القحطاني: نقلة نوعية عربياً

من جهته، أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن تحقيق التميز في العمل الحكومي العربي يتطلب إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها وإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات للمجتمع وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال لدعم وتعزيز التنمية الإدارية في الدول العربية.

وأشاد بجهود حكومة دولة الإمارات في دعم الجائزة ونشر ثقافة الجودة والتميز في الدول العربية، في إطار دعمها المتواصل لمنظومة العمل العربي المشترك،وحرصها على استفادة الدول العربية من تجربتها.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في حكومة دولة الإمارات، عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أهمية جائزة التميز الحكومي العربي، في تعميم ثقافة التميز في الجهات والمؤسسات العربية، بما يسهم في خدمة الجهود والتوجهات الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري في المنطقة العربية.

وأكدت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، أن فريق الجائزة سوف يقوم بتنفيذ عدد من الورش والندوات التعريفية في العواصم العربية خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الجائزة بفئاتها المختلفة.

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15 فئة للاحتفاء بالنماذج المتميزة

استعرضت الورشة التدريبية فئات الجائزة الـ 15 على المستويين المؤسسي والفردي للاحتفاء بالنماذج الحكومية العربية المتميزة، حيث تنقسم فئات الجائزة المؤسسية إلى رئيسة وفرعية، وتتضمن الفئات الرئيسة، أفضل وزارة عربية، التي تسعى إلى تكريم الوزارة المتميزة على مستوى الدول العربية، وفئة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، التي تشمل الهيئات والمؤسسات الحكومية ومن في حكمها.

وتتضمن الفئات الفرعية على المستوى المؤسسي سبع فئات، هي: أفضل مبادرة/‏ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، إضافة إلى أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وتضم فئات الجائزة الفردية ست فئات، هي: أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

ريادة وتميز الأفكار

وبدوره أوضح مروان الزعابي، نائب الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، معايير فئات المشاريع والتجارب والمبادرات التي تركز على ريادة وتميز الأفكار فيها وكفاءة وفاعلية التطبيق والتنفيذ والنتائج الريادية المحققة منها.

كما قامت نعيمة عبدالله، مدير الفريق التنفيذي للجائزة بالتعريف بأدوار منسقي «جائزة التميز الحكومي العربي» في الدول العربية المشاركة، باعتبارهم حلقة الوصل بين الدول وفريق إدارة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويتمثل دورهم في تشجيع وتحفيز الجهات الحكومية وأفرادها على المشاركة في مختلف الفئات.

العبيدلي: تحفيز الإبداع للارتقاء بالعمل الحكومي

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، أهمية تحفيز الإبداع والتطوير في العمل الإداري الحكومي، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب العربية في الحصول على خدمات متميزة وذات جودة عالية، وبما يحقق الرضا والسعادة للمتعاملين والمجتمع.