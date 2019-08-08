صقر بن سعود المعلا يشيد بجهود "الاتحادية للشباب"

أم القيوين (وام) أشاد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، بجهود المؤسسة الاتحادية للشباب في توفير الإمكانيات كافة لتحفيز الشباب، وحثهم على العمل لخدمة المجتمع، ما يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم ليكونوا صناع الأمل الذين تبنى بسواعدهم صروح الأوطان وتتحقق بعطاء اتهم الإنجازات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس مركز فتيات أم القيوين واطلاعه على أنشطة الأكاديمية الصيفية للشباب التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب في 14 موقعاً ومركزاً شبابياً وتدريبياً تغطي معظم مناطق الدولة وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا أهمية منح الشباب كافة فرص المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الشبابية ليكونوا قادرين على ابتكار حلول للتحديات التي تواجههم وتصل بهم إلى المستقبل الذي يطمحون إليه والذي تتحقق فيه تطلعاتهم واحتياجاتهم.

واستمع إلى شرح من سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، حول النتائج التي حققتها الأكاديمية الصيفية لعام 2019 على مستوى الدولة والتي اشتملت على أكثر من 600 برنامج تطويري.

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