18 أغسطس فتح باب الترشح لـ "انتخابات الوطني الاتحادي 2019"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 22 أغسطس الجاري، حيث يتوجب على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً. وأشارت اللجنة إلى أن شروط الترشح تتمثل في أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية؛ أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر عام 1994 وما قبله، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: إن الانتخابات البرلمانية في دولة الإمارات تواصل سعيها للتميز والتفرد، من خلال الاعتماد على الركائز الرئيسية التي قامت عليها وهي المحافظة على المكتسبات والبناء على النجاحات والإنجازات، حيث تصل العملية الانتخابية إلى مرحلة جديدة في مسيرتها مع الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعد من أهم المراحل، لأنها تبرز حرص أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تمثيل المواطن ونقل صوته وتلبية احتياجاته وتطلعاته.

وأشار معاليه إلى أنه تقع على عاتق المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مسؤولية كبيرة في إعداد البرامج والحملات الانتخابية التي تجذب الناخبين وتلامس تطلعاتهم وتحفزهم على التصويت لهم، داعياً إلى المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه المرحلة، وأهمية الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بعمليات الترشح.

إجراءات الترشح

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على أن يتم تقديم طلب الترشح بوساطة طالب الترشح نفسه أو بوساطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

وأوضحت اللجنة أن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح وهي بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل، كما بينت اللجنة أن على الموظف العام الاتحادي والمحلي الراغب بالتقدم بطلب للترشح، من الموظفين العموميين، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر وحتى الـ5 من أكتوبر المقبل.

ولفتت إلى أنه على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر وحتى الـ5 من أكتوبر المقبل، وأما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، كما يعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.