"لتكن فكرتك مشروع" في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية دورة تدريبية بعنوان «لتكن فكرتك مشروع» والتي تتوافق مع أهداف الجمعية في إعداد رواد العمل الاجتماعي وتطوير القيادات لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية، قدمها محمد المهري مدرب معتمد في التنمية البشرية وحضرها 68 مشاركاً.

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح، وكيفية إعداد خطة استراتيجية وتنمية قدراتهم والمهارات التي يحتاج إليها صاحب المشروع للبدء والاستمرار.

تناولت الدورة محاور عدة، أهمها بدء رحلة المشروع من الفكرة، فقد تكون رائعة قابلة لأن تتحول إلى مشروع ناشئ. كما تناولت بناء نموذج العمل الخاص بالفكرة وأهمية فهم العملاء بشكل أفضل ودراستهم ودراسة خصائصهم وتعديل المنتج بما يتناسب معهم وتحديد السوق المستهدف، وإعداد خطة العمل وأهمية اختيار اسم المشروع والعلامة التجارية له والتنفيذ.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المدرب محمد المهري، وتوزيع شهادات المشاركة على الحضور.

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