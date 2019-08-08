راشد النعيمي يطلع على "التسجيل" في جامعة عجمان

عجمان (وام) اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، على إجراءات التسجيل والقبول في جامعة عجمان وسير عملية استقبال طلبات التحاق الطلبة الجدد في كليات الجامعة التسع، خلال زيارته مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

واستمع الشيخ راشد، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل حول إجراءات تسجيل الطلبة والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها الجامعة خلال فترة قبول الطلبة الجدد، والتي تضمنت تنظيم «‏الأيام المفتوحة»‏ في عدد من الكليات بالجامعة، حيث تم خلال هذه الأيام إعفاء الطلبة الجدد من رسوم التسجيل في الكليات، ومنحهم خصومات على الرسوم الدراسية.

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