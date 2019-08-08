السعودية.. فيض من المواقف الإنسانية لخدمة "ضيوف الرحمن"

أبوظبي (وام)

يزخر موسم الحج في كل عام بفيض من الأحداث والمواقف الإنسانية التي تجسد حرص المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إتمام شعائرهم وسط أجواء مليئة بالخير والمعاني الروحية العظيمة.

وقد شهد هذا الموسم عددا الأحداث والمشاهد المؤثرة في الحج هذا العام والتي غلبت عليها مشاعر المحبة والرحمة، ومن بينها

المبادرة الإنسانية العظيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي وجه هذا العام باستضافة 200 شخص من ذوي وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا منتصف مارس الماضي، وذلك للتخفيف من آلام وقع الحادث عليهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة.

كما تستضيف المملكة هذا العام نحو 6 آلاف حاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من بينهم 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، وألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، و500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

المعمر الإندونيسي «أوهي»

وشهد هذا العام تحقيق أمنية المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري 130 عامًا في أداء فريضة الحج، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافته هو وعائلته المكونة من ستة أشخاص.

ولدى وصولهم إلى أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر «أوهي» وأفراد عائلته عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

إعادة البصر إلى حاج إيراني

وفي مشهد إنساني بالغ الدلالة، نجح فريق جراحي بمدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة من إعادة البصر إلى حاج إيراني يبلغ من العمر 58 عاما، بعد اكتشاف وجود ورم في الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيراني كاد يفقده بصره، الأمر الذي استدعى تدخل فريق جراحي من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

921 عملية غسيل كلوي

بدورها أكدت وزارة الصحة السعودية أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن، مشيرة في بيان صادر عنها يوم السبت الماضي إلى إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، إضافة إلى 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة.

وإلى جانب دورهم في توفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، يقدم رجال الأمن في المملكة العربية السعودية صورا ومواقف إنسانية مشرفة، وذلك من خلال ما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن مثل التبرع بدفع عربات المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المشاعر، وتوجيه وإرشاد التائهين منهم، وتقديم المياه، والعديد من المواقف الإنسانية التلقائية التي تعكس الشخصية السعودية وحبها لمساعدة الغير.