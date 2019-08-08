راشد النعيمي يشهد حفل تخريج شرطة المستقبل

عجمان (وام) شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حفل تخريج الدورة الصيفية «شرطة المستقبل» العشرين للذكور والثانية للإناث بقاعة المؤسسة الاتحادية للشباب والتي شارك فيها ما يقارب من 300 خريج، 200 منهم من الذكور ومائة من الإناث من سن 12 إلى 17 عاماً.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن شرطة عجمان أصبحت أبرز مدرسة تقوم بالاهتمام وتدريب الأجيال من الطلبة والطالبات خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن دورة «شرطة المستقبل» التي تتبناها شرطة عجمان قادرة على صنع أجيال من أبنائنا وبناتنا قادرين على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وألقى الطالب الشيخ حميد بن راشد النعيمي كلمة الخريجين، رحب فيها بالشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشريفه حفل التخريج. وأشاد بالدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

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