شيخ الأزهر: الإمارات رمز للسلام

القاهرة (الاتحاد) أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفًا أن الإمارات باتت رمزاً للسلام، وذلك خلال استقبال فضيلته وفداً إماراتياً ضم كلًا من معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وأشاد وفد دولة الإمارات بجهود فضيلة الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدين أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.

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