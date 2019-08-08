"وكيل الدفاع" يستقبل السفير السنغافوري لدى الدولة

أبوظبي (وام) استقبل مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الإمارات وسنغافورة وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

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