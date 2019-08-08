زكي نسيبة يستقبل سفيرة الفلبين

أبوظبي ( وام ) استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة بمكتبه في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، أمس، جاسلين كوينتانا سفيرة الفلبين لدى الدولة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفيرة الفلبينية، معرباً عن أمله في تطوير العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وإمكانات تعزيزها في المجالات الثقافية.

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