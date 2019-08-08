حاكم رأس الخيمة: رفاهية الإماراتيين أولوية

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية والوفد المرافق له.

وأكد سموه أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الإمارات للخطط التنموية الهادفة إلى رفاهية للشعب الإماراتي، وتوفير متطلباته واحتياجاته. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية كافة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير الخدمات ومشاريع البنية التحتية التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الموجودين على أرض الإمارات عامة، والمتعلقة بقطاع الإسكان على وجه الخصوص، نظراً لتأثيرها الكبير والمباشر على حياة مواطني الدولة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بجهود الوزارة في سبيل تطوير البنية التحتية في الدولة، بما يدعم خطط التنمية الطموحة، ويرفع من تنافسية الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما في ظل السمعة التي تحظى بها كواحدة من الدول التي تولي هذا القطاع الحيوي أهمية كبرى كونه يُشكل الأساس الذي تقوم عليه جل الخطط والسياسات التنموية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندسة جميلة الفندي، المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.