حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة عبدالله وسعود البلوشي

الفجيرة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة عبدالله، والدة بركات وعيسى حسن بركات.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء، معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من المسؤولين في الفجيرة.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعود أحمد علي البلوشي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مريشيد بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وحضر تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين في الفجيرة.

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