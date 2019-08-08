الإمارات حريصة على تطوير منظومة العمل العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

عبر المشاركون في الورشة التدريبية الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الورشة التي عمقت الوعي لديهم بأهمية الجائزة، وساعدتهم على التعرف على معايير الجائزة وثقافة التميز وفئات الجائزة وكيفية الاشتراك بها، ومتطلبات الاشتراك من قبل المؤسسات العربية، وأدوار منسقي الجائزة في التعريف بها في الدول العربية.

وثمن المشاركون في تصريحات لـ «الاتحاد»، الدور والجهد الكبير الذي تقوم به الإمارات في مجال التميز الحكومي، والفرصة التي أتاحتها الإمارات لنشر هذه الفكرة الرائدة والمتميزة في الوطن العربي بشكل عام، مؤكدين أن الإمارات سباقة في إيجاد هذه الفكرة، وكانت لها مساهمات كبيرة في إنجاح هذه الورشة التدريبية من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى للأمانة العامة للجائزة من الإمارات.

وطالبوا بنقل هذه التجارب المتميزة التي عُرِضت في الورشة، وخاصة التجربة الإماراتية في التميز إلى القطاع الحكومي في الوطن العربي، مُقدمين الشكر لدولة الإمارات على دعمها لهذه الجائزة وهذه المبادرات النابعة من حرص الإمارات على نشر وتطوير منظومة العمل العربي بشكل عام.

وأكد الدكتور عادل عبد العزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، لـ «الاتحاد»، أن الهدف من هذه الورشة تعميق الوعي لدى الدول العربية بأهمية جائزة التميز الحكومي العربي، والتي تم إطلاقها في جامعة الدول العربية يوم 23 مايو 2019، لافتاً إلى أن هذه الجائزة تهدف بالأساس إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات بالدول العربية كافة، مؤكداً أن هناك معايير لهذه الجائزة وآليات للتقييم سوف تتم من خلال لجان التحكيم.

وأكدت خديجة بنت مسعود، من دائرة الجودة بوزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان، أن اشتراكها في الورشة التدريبية يأتي تأكيداً للدعم الذي تقدمه وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان في مجالات التطوير والتميز الحكومي.

أما هبة عوض من وزارة العمل الفلسطينية، فأكدت لـ «الاتحاد»، أهمية إيجاد الحافز لدى الموظف الحكومي سواء كان في أعلى الهرم في القيادة أو أقل، فإن الموظف يسعى لتقديم أفضل ما عنده، وبالتالي سوف تؤدي الجائزة إلى رفع وتحسين مستوى الأداء المقدم على المستوى الحكومي، ورفع مستوى الخدمة التي يقدمها. وأكد إبراهيم علوان منسق الجائزة بديوان الموظف العام بدولة فلسطين، أن فلسطين تشهد الآن تطوراً عالياً على مستوى الأمور الإدارية التي تخص الحكومة والقطاع العام، وأن جائزة التميز الحكومي العربي جائزة معنوية، ولكن قيمتها عالية جداً، مثمناً الدور الكبير لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد سند الحماد، مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين، لـ «الاتحاد»، أن هذه الجائزة متميزة ومهمة جداً للدول العربية، وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، لكي تستفيد من تجربة دولة الإمارات في مجال التميز وفي كيفية رفع الأداء المؤسسي داخل الحكومات العربية.

وقال مازن الردادي، مدير إدارة التميز بالموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، إن الورشة فرصة كبيرة لجميع المشاركين للتعرف على المعايير التي يجب أن يلتزموا بها للوصول إلى التميز في الخدمات والممارسات.