مطار الشارقة يودع أفواج الحجاج

الشارقة (الاتحاد) ودع مطار الشارقة أمس أفواج الحجيج إلى الديار المقدسة وسط إجراءات استثنائية اتخذها المطار بالتعاون مع المركز الطبي في المطار ودائرة الشؤون الإسلامية ومستشفى الجامعة بالشارقة تتعلق بتسهيل الإجراءات ، وعمل الفحوص الطبية، وتوفير المعلومات الضرورية للحجاج التي تمكنهم من السفر بكل راحة وسهولة، وكان في وداع الحجاج الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، بالإضافة إلى عدد من المديرين والمسؤولين في المطار.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: حرصنا وبالتعاون مع جميع شركائنا بالمطار على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تضمن سرعة تخليص إجراءات الحجاج، وتكفل راحتهم عند المغادرة والعودة، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح‏ الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، أثناء إشرافه على وداع الحجاج، «أن موسم الحج لهذا العام تزامن مع موسم الإجازات الصيفية، ما تَطلب جهوداً مضاعفة تتمثل في الموازنة بين تبسيط الإجراءات وتسهيلها مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والسلامة».

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