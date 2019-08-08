الامارات | 609 قرارات دعم سكني للمواطنين بـ 500 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 609 قرارات دعم سكني للمواطنين بـ 500 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 609 قرارات للدعم السكني، بقيمة نصف مليار درهم، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتوزعت قرارات الدفعة الجديدة للدعم السكني ما بين 229 للبناء الجديد، و41 لاستكمال مساكن قائمة، و16 قراراً للمساكن الحكومية الجاهزة. وتأتي بقية القرارات في فئة شراء المسكن، والإضافة، والتوسعة، وغيرها من مجالات الاستفادة من الدعم السكني المحددة في البرنامج.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن حكومة الإمارات تسعى عبر عملها الدؤوب إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تسخير الإمكانات كافة، والموارد المتاحة لبناء مجتمع متلاحم قائم على أسس جودة الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في حي بطين السمر بإمارة رأس الخيمة، حيث سبق الاجتماع جولة ميدانية لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل في حي بطين السمر السكني، الذي يضم 888 مسكناً في جميع مراحله، ويتوقع تسليمه خلال الربع الرابع من العام المقبل.وبلغت نسبة إنجاز المشروع 40%.

وتفقد أعضاء مجلس إدارة البرنامج بعض المساكن النموذجية الجاهزة للعرض، التي خصصت للاطلاع على تفاصيل مساحة المساكن وجودة البناء والتشطيبات. كما خصصت للاطلاع على الخدمات الاختيارية المضافة، التي تضمن للمستفيدين من المساكن في الأحياء الحصول على مساكن ذات جودة عالية شاملة مواصفات الاستدامة والمعايير الصديقة للبيئة، التي تسهم في توفير استهلاك الكهرباء والمياه، ما يحقق أهداف المحافظة على الموارد للأجيال المقبلة.

واطلع مجلس الإدارة على عروض تقديمية عن مشروعات الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج، من خلال مديري المشروعات، الذين استعرضوا نسبة إنجاز كل حي سكني وسير العمل فيه. كما اعتمد مجلس الإدارة عدداً من المذكرات التي تتعلق بتطوير الخدمات ورفع كفاءة بيئة العمل والمورد البشري.

وكان البرنامج أصدر 2336 قرار دعم سكني للأسر المواطنة منذ بداية العام، بقيمة تقديرية تصل إلى مليار و800 مليون درهم.

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كما اعتمد مجلس إدارة البرنامج ربط نظام «حصنتك» بالأحياء السكنية المستقبلية، التي ينفذها.

وأكد النعيمي أن جاهزية الخدمات التي تقدمها حكومة الدولة تخلق بنية تحتية متكاملة لتحقيق الأمن والسلامة في مشروعات البنية التحتية والإسكان.

وأضاف أن القرار جاء تنفيذاً لتوجهات حكومة الدولة في تعزيز مبادرات السلامة، حفظاً لأرواح السكان من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

متوسط الدخل للأسرة المواطنة

أقرّ مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خطة تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم، بعد أن كان 10 آلاف درهم، بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح ويوفر الحياة الكريمة للأسر المواطنة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج عبدالله بلحيف النعيمي، إن القرار جاء بعد دراسة متوسط الدخل للأسرة المواطنة، وتماشياً مع تطلعات الحكومة في تحقيق الحياة الكريمة لشرائح أكبر في المجتمع. كما تم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة كلفة المسكن الفعلية، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني.

ويأتي التطبيق ابتداءً من قرارات الدعم السكني المستقبلية، إذ يهدف القرار إلى تسهيل الحصول على المسكن وتقليل الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين، من خلال حصولهم على قيمة المسكن الفعلية من البرنامج، وتسديد الأقساط دون فوائد، ما يوفر على الأسرة المواطنة تبعات التأثيرات المالية المرتبطة بالديون الإضافية.

• «زايد للإسكان» اعتمد مذكرات تتعلق بتطوير الخدمات، ورفع كفاءة بيئة العمل والمورد البشري.