الامارات | «موارد بشرية دبي» تناقش التخصصات المطلوبة في حكومة الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد بشرية دبي» تناقش التخصصات المطلوبة في حكومة الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة عمل تفاعلية بعنوان «معاً نحو المستقبل»، ضمن الفعاليات والمشروعات التابعة لبرنامج «حلمي» للإرشاد المهني، الذي يشرف عليه قسم التوطين في الدائرة، في مركز الشباب في «أبراج الإمارات» بدبي.

وشارك في الورشة 64 طالباً وطالبة (30 طالباً و34 طالبة) من الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً من المواطنين، وتركز النقاش خلالها حول مستقبل سوق العمل، والتخصصات المطلوبة للوظائف الحيوية التي تحتاجها حكومة دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأكد المدير العام للدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وضع الخطط والاستراتيجيات من أجل تأهيل المواطنين لوظائف المستقبل، واستقطاب المواهب للعمل في القطاع الحكومي في دبي «خصوصاً أن سوق الوظائف تشهد متغيّرات متسارعة، ومتوقع أن يزداد الطلب على وظائف تدريب الروبوتات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، ومهن الإشراف ومتابعة أداء أجهزة الذكاء الاصطناعي في العمل، وتقييم دقتها ومستوى نجاحها، واستكشاف الأخطاء أو الأعطال الفنية المحتملة قبل حدوثها».

وتضمنت الورشة تقديم دراسة استشراف المستقبل لحكومة دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، عن التخصصات والوظائف المستقبلية.