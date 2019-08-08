الامارات | «طرق دبي» تحرر 98 مخالفة في النقل البحري خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحرر 98 مخالفة في النقل البحري خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 1375 عملية تفتيشية، أسهمت في تحرير 98 مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت العبرات، والتاكسي المائي، والفيري، والباص المائي، ومشغلي معدات السلامة، ومشغلي ومستخدمي وسائل النقل البحري.

وأفادت الهيئة بأن الحملات التي أطلقتها تأتي ضمن خطط استراتيجية بتنظيم حملات تفتيشية على جميع أنشطة نقل الركاب خلال فترات زمنية محددة، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أنه تم إطلاق 22 حملة بواقع 1375 عملية تفتيشية، أسفرت عن 98 مخالفة، تضمنت جميع الأنشطة والخدمات في وسائل النقل البحري، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أن من أكثر المخالفات تكراراً عدم إبراز تصريح قيادة عبرة عند الطلب، وتحصيل تعرفة النقل أثناء سير العبرة، في حين بلغ عدد مخالفات العبرات 81 مخالفة، مقابل 69 مخالفة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل عدد مخالفات مستخدمي وسائل النقل البحري 17 مخالفة، مقابل صفر مخالفات العام الماضي، موضحة أن نطاق الحملات شمل عدداً كبيراً من المناطق.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التوعية والتوجيه للحد من السلوكيات غير المقبولة، والتشجيع على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، متابعة أن تحرير المخالفات يدفع إلى التقيد بالتشريعات المطلوب تنفيذها، خصوصاً أن دبي تعتبر مدينة عالمية، تتمتع بمكانة كبيرة في إسعاد مقيميها وزائريها وسائحيها.