الامارات | «اقتصادية عجمان» تتلقى شكاوى المستهلكين خلال عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تتلقى شكاوى المستهلكين خلال عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن استمرار قسم حماية المستهلك في تلقي ملاحظات وشكاوى المستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من دور الدائرة في رقابة أسواق الإمارة وحفظ حقوق المستهلك، وبما يواكب ارتفاع حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة، وما قد ينتج عنها من مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وتتيح «اقتصادية عجمان» تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال مركز الاتصال الحكومي الموحد على الرقم 80070، لضمان التزام المنشآت الاقتصادية القائمة في الإمارة بالقوانين المنظمة لأنشطتها، وعدم استغلال موسم العيد في زيادات غير مبررة للأسعار، أو تقديم منتجات وخدمات غير مناسبة لسلامة وحقوق المستهلكين.