الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق فرع «بيتزارو» في شاطئ الراحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق فرع «بيتزارو» في شاطئ الراحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «بيتزارو ذ.م.م» فرع أبوظبي، في منطقة المنيرة بشاطئ الراحة، نظراً إلى وجود حشرات داخل مطبخ المنشأة، ورصد مفتشو الهيئة تلاعباً في تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية الجاهزة للتقديم.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام المسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

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وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، موضحاً أن القرار سبقه توجيه مفتشي الهيئة ثلاث مخالفات للمنشأة، في يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، تمثلت في وجود حشرات داخل مطبخ المنشأة، ورصد تلاعب في تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية الجاهزة للتقديم.

وأشار القاسمي إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتيان في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مضيفاً أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية، الرامية إلى التأكد من تقيدها بكل اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل مع الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، كعدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.