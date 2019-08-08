الامارات | «جمارك دبي» تخصص مساراً لاستقبال العائدين من الحج

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تخصص مساراً لاستقبال العائدين من الحج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت «جمارك دبي» توفير خدمات خاصة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، تضمنت فتح مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية لتسريع مرور الحجاج، لافتة إلى أن استعداداتها بدأت مبكراً لتسهيل الإجراءات عبر مطار دبي الدولي.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي»، إبراهيم علي الكمالي، إن «جمارك دبي» وضعت خطة عمل على أعلى مستوى، حيث تم تشكيل لجنة عليا من إدارة عمليات المسافرين وتحديد الموظفين المعنيين للإشراف على مجموعات التفتيش المناوبة، والتنسيق مع بقية الجهات المشاركة من الشركاء الاستراتيجيين بالمطارات، في التجهيز لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من أداء الشعائر المقدسة إلى أرض الوطن، كما اتخذت جمارك دبي إجراءات عدة تضمن تحقيق أكبر قدر من الانسيابية وتسهيل مرور الحجاج، منها فتح مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية، موازٍ لكاونترات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لتخليص مرور الحجاج سريعاً، وتحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه في كل مبنى، ومراعاة قربه من بوابات الخروج لتحقيق سرعة إنجاز عالية في صالة «القادمون»، وتحديد بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك.

وتابع الكمالي أن «جمارك دبي» زادت عدد ضباط الجمارك في المنافذ الجوية خلال تلك الفترة، إلى 444 ضابطاً جمركياً على مدار الساعة، من أصل 718 إجمالي عدد ضباط الجمارك في إدارة عمليات المسافرين، وتشغيل 77 جهازاً لفحص الحقائب، إضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وأضاف: «في إطار دورنا الحيوي والرئيس في التسهيل على الحجاج، شاركت (جمارك دبي) في الاجتماع التحضيري في مطارات دبي مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركاء الاستراتيجيين، للوقوف على التحضيرات الجارية من جميع الأطراف، حيث نوقشت التحديات المتوقعة للموسم الحالي، كما تمت المشاركة مع الجهات الرسمية في فرق عمل موزعة على مباني مطارات دبي، بهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات وتحقيق أداء عمل عالي الجودة.