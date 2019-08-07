عبدالله بن زايد يعزي في وفاة الوزيرة الهندية سوشما سواراج

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج. وقال سموه في برقية عزاء إلى معالي الدكتور سوبرا مانيام جيشنكار وزير خارجية الهند، إن "سجل الوزيرة سوشما سوراج الدبلوماسي الحافل يمثل الإرث الذي ستتذكره الأجيال المقبلة.. فقد كانت تتحلى بالصفات الإنسانية في الخدمة العامة، ولازلنا نتذكر زيارتها الرسمية الأولى في نوفمبر 2014 إلى أبوظبي، ومثلت بذلك أهم الخطوات نحو توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيزاً لأواصر التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية". اقرأ أيضاً: عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء غينيا بيساو

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