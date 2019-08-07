محطة الفضاء الدولية لـ"هزاع المنصوري": نتطلع للقائك

تلقى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري رسالة ترحيب خاصة من "محطة الفضاء الدولية" عبر رائد الفضاء الروسي الكسندر الكسندروفيتش.

وقال الكسندر في اتصال هاتفي أجراه معه مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام: "عزيزي هزاع .. مهمة الفضاء هي أكثر تجربة آسرة للأنفاس قد تخوضها في حياتك .. اهنئك على انضمامك إلى فيلقنا الفضائي وحظاً طيباً".

وأضاف أن "محطة الفضاء الدولية مشروع ناجح جداً، ويسرني أن أكون جزءاً منه، وأعضاء الطاقم الجديد مرحب بهم، وسنكون سعداء بدعم مهمة هزاع المنصوري.. ونتطلع لوصول "سويوز أم أس 15" التي تقل على متنها رواد الفضاء: هزاع المنصوري وأوليغ سكريبوتشكا و جيسيكا مير شهر سبتمبر المقبل".

واختتم حديثه موجهاً رسالة إلى كل شخص يتطلع لأن يصبح رائد فضاء قائلاً إن "عملنا فريد ومكافأ، ولكي تكون رائد فضاء عليك أن تدرك أن هذا هو فعلاً ما تريد عمله، وبأن هذا هو حلمك الذي سيتحقق يوماً ما.. يجب أن تبذل مجهوداً كبيراً في دراستك وعملك لدى مؤسستك ونشاطاتك الرياضية .. يجب أن تكون في أفضل أحوالك".

اقرأ أيضاً.. للمرة الأولى في التاريخ.. ليلة للطعام الإماراتي في الفضاء