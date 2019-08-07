مصورو المملكة العربية السعودية أكثر مُشاركي الخليج في مُسابقة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي والمراعي...

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، وشركة المراعي عن تصدر المصورين السعوديين لقائمة أكثر الدول الخليجية مُشاركة في مسابقة "لحظات" للتصوير الفوتوغرافي في منطقة الخليج فيما يحل مصورين دولة الإمارات العربية المُتحدة في المركز الثاني.

تستمر مسابقة لحظات في استقبال صور الراغبين في المشاركة في المسابقة حتى العاشر من أغسطس 2019 وتُعد "لحظات" واحدة من أكبر مسابقات التصوير الفوتوغرافي وأكثرها شعبية في المنطقة حيث توفر للمواهب منصة مُميزة لعرض أعمالهم وتُتيح لهم فرصة استكشاف عالم التصوير في رحلة استثنائية مع خبراء "ناشونال جيوغرافيك".



تُقام المسابقة بالشراكة مع شركة المراعي التي كانت داعمًا استراتيجيًا لهذه المنصة على مدار السنوات الست الماضية، كجزء من رؤيتها الهادفة إلى دعم وتشجيع الشباب الموهوب كما أعادت نسخة هذا العام الفئة المُخصصة للمصورين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا وهو الأمر الذي يعكس التزام ناشونال جيوغرافيك والمراعي بتنمية مواهب المصورين الشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.

شهدت مُسابقة هذا العام مُشاركة كبيرة من منطقة الخليج بشكل عام ومن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة بشكل خاص حيث انطلقت "لحظات" 2019 تحت شعار "أسواق"، لتتيح للمصورين فرصة تقديم مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية التي تركز على الأسواق باعتبارها "جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي في منطقة الشرق الأوسط.

كشف المصورون السعوديون بعدسات كاميراتهم مدى جمال وتنوع الأسواق السعودية حيث التقط البعض صورًا لتجار الفاكهة والخضروات في سوق باب مكة بجدة والتقط آخرون صور سوق القيصرية في الأحساء، أحد أقدم الأسواق في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، والتي تعرض عملية بيع الزي التقليدي والأدوات الزراعية ومجموعة واسعة من البخور المحلي والعود.

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كما رصدت عدسات الشباب السعودي الموهوب أسواق جزيرة تاروت وكذلك أسواق مدينتي جازان ونجران موطن الأسواق التقليدية لصناعة السمسم والجانبية.

التقطت عدسات المصورين الإماراتيين صورًا رائعة من جميع أنحاء الدولة بدايًة من سوق الشارقة حيث الطُرق العتيقة لتحميص القهوة مرورًا بسوق دُبي القديم، وصناعة القوارب الخليجية الأصيلة في سوق أبوظبي وصولًا إلى أسواق الأسماك في الفُجيرة وخورفكان.

هذا وقد تضمنت صور المتسابقين عددًا من اللقطات المذهلة من الأسواق المُختلفة في منطقة الخليج العربي مثل سوق نزوى بسلطنة عُمان والذي يضم متاجر التمر التقليدية وباعة مُعدات الصيد وكذلك سوق المحرق في البحرين حيث متاجر المجوهرات وبائعي التوابل والحلاوة "الحلوى العربية التقليدية". أما في الكويت فقد التقط المصورون في سوق الطيور مجموعة مُذهلة من الطيور مختلفة الشكل والحجم والألوان الرائعة.



جمعت الرؤية المُشتركة لدعم المصورين العرب الناشئين بين ناشونال جيوغرافيك أبوظبي والشريك الاستراتيجي في مُسابقة لحظات شركة المراعي، أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم، حيث أتاحت هذه الشراكة التي بدأت عام 2014 الفُرصة لأكثر من 200 ألف مُشارك لعرض إمكاناتهم التصويرية واكتشاف مواهبهم من خلال هذه المنصة.