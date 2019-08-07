مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب و"آرت فورمات لاب" تطلقان مبادرة إعلامية لتمكين الشباب...

("ايتوس واير")- وقعت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، بالنيابة عن مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب، وخلود أبو حمص، بالنيابة عن شركة آرت فورمات لاب للإنتاج، مؤخراً، عقد شراكة استراتيجية لإطلاق مبادرة إعلامية جديدة تتضمن عدداً من المشاريع المبتكرة الرامية إلى دعم المواهب الإماراتية والعربية الشابة، وتطوير قدراتها في المجالات العلمية والمعرفية والثقافية.

وتتضمن المبادرة الجديدة منصة إلكترونية، وبرنامجاً تلفزيونياً، وفعاليات متعددة، وتتمحور حول برنامجين رئيسيين هما: "المخترع العربي" و"ماراثون الكتاب". ويسلّط برنامج "المخترع العربي" الضوء على إمكانيات الشباب العلمية والابتكارية، وسيقوم في كل موسم بانتقاء أفضل المخترعين بالإمارات ليشاركوا في المسابقة، حيث سيتم اختيار مخترع واحد ليحصل على لقب "المخترع العربي" للعام.

ويشكل "المخترع العربي" مبادرة تعليمية ستطبق على الأرض وستقام على مدار العام لتشجيع المبتكرين العرب المقيمين في دولة الإمارات واستقطابهم إلى منصة حاضنة لمواهبهم. وستكون هناك منصة إلكترونية في الإمارات وفي المدارس الإعدادية والثانوية بالتعاون مع الهيئات التدريسية لتحفيز الابتكار وتعريف الطلبة والأستاذة على كيفية استخدام المنصة لتجميع أكبر عدد ممكن من المبتكرين المقيمين في الإمارات. كما سيقوم البرنامج بانتقاء 12 مدرباً حتى يكونوا المحفزين والملهمين للمشاركين في البرنامج.

وتشكل هذه الشراكة انطلاقة مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب في النطاق الإعلامي. وقالت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة: "تهدف المؤسسة إلى تمكين الشباب للوصول إلى العالمية من خلال الإيمان بقدراتهم وابتكاراتهم، وتبني طاقاتهم وتحويلها إلى طاقات إيجابية تخدم مجتمعاتهم. وبرنامج "المخترع العربي" و"ماراثون الكتاب" هما أحد مشاريعنا التي تخدم هذه الأهداف وتوفر للشباب الإماراتي والعربي فرصة تطوير مواهبهم واختبار قدراتهم".

وأضافت: "نطمح إلى تمكين الشباب من النواحي كافة، وخاصة في المجالات الإعلامية والعلمية والثقافية، من أجل المساهمة في بناء مجتمع مثققف وواعي، ليكون قادراً على تناول قضايا عالمية وإيجاد حلول لها من خلال واقعهم المحلي، ونتطلع من خلال شراكتنا مع آرت فورمات لاب إلى تحقيق أهدافنا عبر مبادرة إعلامية تستهدف بشكل خاص طلبة المدارس والكليات والجامعات الذين نرى فيهم الجيل الذي يوصلنا إلى مستقبل مشرق لأمتنا العربية وللإنسانية جمعاء".

من ناحيتها أكدت خلود أبو حمص، رئيس مجلس إدارة شركة آرت فورمات لاب أن "تعاون الشركة مع مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الطويلة الأمد بين الجانبين، لتنفيذ مشاريع مختلفة، إذ إننا لا نطمح إلى إنتاج محتوى إعلامي فحسب، بل نحرص أيضاً على أن يكون له تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام بما يخدم مسيرة النهضة والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي".

من ناحيته، أشار الدكتور مصطفى العيدروس، المدير التنفيذي للشركة، أن "شركة آرت فورمات لاب تهدف إلى إطلاق مبادرات إعلامية وإنتاجات عربية ذات جودة منافسة عالمياً، حيث تقوم الشركة على تطوير المحتوى العربي في المنطقة بشراكات عالمية مع مختلف الاستديوهات في هوليوود مثل يونيفيرسال ستوديوز وفوكس وسوني وغيرها، كما أنها شركة حاضنة للمواهب الشبابية المحلية وتهدف إلى إعطائهم المنصة التي تبرز قدراتهم".

أما بالنسبة إلى مبادرة "ماراثون الكتاب" فهي مبادرة ترفيهية فريدة من نوعها تعزز أهمية الكتاب وثقافة القراءة في الإمارات وتحبب الشباب بعالم القراءة بطريقة معاصرة وشيقة تقرب جيل الآيباد إلى الكتب الورقية. تتضمن المبادرة فعاليات على مدار السنة تستهدف القارئ الشاب وتطمح في توجيهه إلى التفقه بالأدب الإماراتي والعربي. كما أنها تعزز الإصدارات الأدبية الإمارتية وتقرب الكتاب الإماراتيين إلى قرائهم من خلال عدة لقاءات. من مشاريع المبادرة برنامجا تلفزيونيا يستضيف فريقين من الفئة العمرية المدرسية حتى يتنافسوا في الإجابة على أسئلة تخص الأدب الإماراتي والكتب الإمارتية من خلال فقرات مسلية وترفيهية كفقرة "تمثيل مقطع من الكتاب" وفقرة "اصطياد العنوان" حيث يحاول الفرق معرفة عنوان الكتاب من خلال الرموز الهاتفيه "إيموجي" وغيرها من التحديات المبتكرة.

المصدر: "ايتوس واير"