عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء غينيا بيساو

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أرستيديس جوميز رئيس وزراء غينيا بيساو، بحضور معالي سوزي باربوزا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات وسعادة مامادو سانو المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو وسفيرها غير المقيم لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في المجالات كافة، منها الاقتصادية والتجارية الاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة.

كما تبادل سموه ومعالي رئيس وزراء غينيا بيساو وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أرستيديس جوميز والوفد المرافق، مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع جمهورية غينيا بيساو، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

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من جانبه أعرب معالي أرستيديس جوميز رئيس وزراء غينيا بيساو عن تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سوزي باربوزا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو، على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل.

كما وقع سموه ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية غينيا بيساو للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في جمهورية غينيا بيساو.

وحضر توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم معالي أرستيديس جوميز رئيس وزراء غينيا بيساو.