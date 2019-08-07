عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بوركينا فاسو

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أفا باري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين في الخارج، في بوركينا فاسو.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أفا باري، مؤكداً على العلاقات المتنامية، التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

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من جانبه، أكد معالي أفا باري، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.