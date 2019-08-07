وفد إماراتي يشيد بجهود شيخ الأزهر في مواجهة التطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفداً من دولة الإمارات، ضمّ كلا من معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ود. محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ود. يوسف عبد الله العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وأشاد وفد دولة الإمارات بجهود فضيلة الإمام الأكبر ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكدين أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية، وفقاً لما نشره "الأزهر الشريف" على حسابه على "تويتر".

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على المشاعر القلبية الصادقة، مضيفاً أن الإمارات باتت رمزاً للسلام.