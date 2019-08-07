"الخارجية" تنصح المواطنين بتأجيل السفر إلى جامو وكشمير

نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة، بتأجيل السفر إلى جامو وكشمير في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الراهنة. وقالت الوزارة على حسابها على "تويتر": "نتيجة للأوضاع الراهنة، تنصح وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة بتأجيل السفر لولاية جامو وكشمير في الوقت الحالي، كما تهيب بالمتواجدين هناك اتباع تعليمات السلطات المحلية".



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