"الوطنية للانتخابات" تحدد موعد فتح الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

وبيّنت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات البرلمانية في دولة الإمارات تواصل سعيها للتميز والتفرد، من خلال الاعتماد على الركائز الرئيسية التي قامت عليها، وهي المحافظة على المكتسبات والبناء على النجاحات والإنجازات.

وأضاف معاليه "العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تصل إلى مرحلة جديدة في مسيرتها مع الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعد من أهم المراحل لأنها تبرز حرص أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تمثيل المواطن ونقل صوته وتلبية احتياجاته وتطلعاته".

ودعا معاليه إلى المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه المرحلة، مؤكداً أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بعمليات الترشح. وقال: "تقع على عاتق المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية كبيرة في إعداد البرامج والحملات الانتخابية التي تجذب الناخبين وتلامس تطلعاتهم وتحفزهم على التصويت لهم".

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وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب على الراغبين في الترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 22 أغسطس 2019، على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

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وأوضحت اللجنة أن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح هي: بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.

كما بينت اللجنة أن على الموظف العام (الاتحادي والمحلي) الراغب بالتقدم بطلب للترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (03/09/2019م) وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (05/10/2019م). وفيما يتعلق بذوي الصفة العسكرية، يجب على طالب الترشح تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (03/09/2019م) وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (05/10/2019).

وأما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح. وفيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية 03/09/2019.

وقد حدّدت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين، والتي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة، حيث تم في أبوظبي تحديد مجموعة من المراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق 2. وفي العين، في قاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد. وفي الظفرة، مجلس مدينة زايد.

وأما في دبي، فقد تم تحديد قاعة حتا "سي ودي" في مركز دبي التجاري العالمي. وفي الشارقة، سيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم 1 بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وفي عجمان، سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في "متحف عجمان". في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين. وفي إمارة رأس الخيمة، سيتم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة. وفي الفجيرة، سيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

وأكدّت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها وفرت جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.