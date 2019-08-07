الجروان يعقد سلسلة لقاءات في روسيا دعماً للتسامح والسلام

عقد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، سلسلة لقاءات في روسيا في إطار جهود المجلس لدعم التسامح والسلام.

والتقى الجروان سعادة مراد عمروف عضو البرلمان الروسي (الدوما) في العاصمة الروسية موسكو، حيث أشاد عمروف بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، وأكد دعم البرلمان الروسي لجهود المجلس لما فيه خدمة نشر ورفع قيم التسامح والسلام حول العالم.

كما التقى الجروان سيميونوف ديمتري يوريفيتش، مساعد مدير إدارة في مكتب رئاسة الاتحاد الروسي، حيث أشاد المسؤول الروسي بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في رفع قيم التسامح حول العالم ودعم السلام والتقريب بين الشعوب والثقافات، مؤكداً دعم بلاده للمجلس وأهدافه السامية.

كما حضر الجروان، مؤتمر "حوار الشرق والغرب - دور البرلمانيين والقادة الروحيين في حفظ السلام والتسامح" في موسكو الذي افتتحه وزير الدولة السابق، السيناتور جينادي بوربوليس رئيس المركز الإنساني والسياسي الروسي "استراتيجيا"، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية والبرلمانية والفنية في روسيا.

وأعرب بوربوليس عن دعمه ودعم بلاده للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه الإنسانية، مؤكداً ضرورة العمل المشترك مع المجلس في إطار تعاون استراتيجي خدمةً لمصالح التسامح والسلام حول العالم، مشيراً إلى نية توقيع مذكرة تعاون تأطر وتأسس لهذا التعاون والعمل المشترك.

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من جانبه، أكد الجروان عمق الثقافة والحضارة الروسية، وما تحويه روسيا من تنوع ديني وإثني متناغم، مشدداً على ضرورة ترسيخ دعائم التواصل مع روسيا بما يخدم التسامح والسلام حول العالم.

والتقى الجروان جوزيف ديسكين رئيس لجنة تنسيق العلاقات بين الأعراق والأديان في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي.

وأشاد ديسكين بالمجلس العالمي للتسامح والسلام ودوره في دعم مساعي التسامح والسلام في كافة المجالات.

وضمن فعاليات الزيارة، قلّد كامشيلوف فاليري فاسيليفيتش، أستاذ في الأكاديمية العالمية للأمن المتكامل بروسيا، أحمد بن محمد الجروان، وسام "خدمة روسيا" من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.