محمد بن زايد يعين وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وأمين عام هيئة البيئة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين وكيل لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأمين عام لهيئة البيئة في أبوظبي.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن سمو الشيخ محمد بن زايد أصدر قراراً بتعيين راشد عبد الكريم البلوشي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

كما أصدر سموه، قراراً بتعيين سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أميناً عاماً لهيئة البيئة - أبوظبي.