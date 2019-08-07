محمد بن زايد: تعيين وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وأمين عام هيئة البيئة في أبوظبي

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين راشد عبد الكريم البلوشي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وكما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة شيخة سالم الظاهري أميناً عاماً لهيئة البيئة في أبوظبي.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن سمو الشيخ محمد بن زايد أصدر قراراً بتعيين راشد عبد الكريم البلوشي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف أن "محمد بن زايد أصدر قراراً بتعيين الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أميناً عاماً لهيئة البيئة في أبوظبي".
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