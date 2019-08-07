"النقل المتكامل": المواقف في أبوظبي مجانية خلال عطلة العيد

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين وحافلات النقل العام والعبارات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وستكون المواقف السطحية مجانية خلال عطلة العيد بدءاً من 10 أغسطس حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.
ونوه المركز بضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.
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فيما ستغلق مراكز إسعاد المتعاملين خلال فترة الإجازة على أن يستأنف العمل في 14 أغسطس الجاري.
أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام، فستكون خدمة الحافلات متوفرة في مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة، وخدمات بين المدن، حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.
وتعمل خدمة العبارات من وإلى جزيرة دلما خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
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