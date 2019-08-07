الامارات | أبوظبي تبدأ تركيب بوابات التعرفة المرورية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تبدأ تركيب بوابات التعرفة المرورية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت دائرة النقل في أبوظبي، تركيب بوابات التعرفة المرورية الجديدة، في المواقع الأربعة المخصصة لها وهي جسر الشيخ زايد، جسر الشيخ خليفة بن زايد، جسر المقطع، جسر مصفح.
وحددت الدائرة يوم 15 أكتوبر المقبل موعداً لبدء تطبيق نظام "بوابات التعرفة المرورية" على مداخل ومخارج مدينة أبوظبي، موضحة أن رسوم عبور أي منها ستكون 4 دراهم للمرة الواحدة في أوقات الذروة، ودرهمين في الأوقات العادية.
وعزت الدائرة تطبيق هذا الإجراء إلى السعي لتخفيف الازدحام المروري، وتشجيع قاطني المدينة على استخدام وسائل النقل العام، ورفع كفاءة قطاع النقل في الإمارة، منوهة إلى أنه سيتم فتح باب تسجيل كافة السيارات في نظام بوابات التعرفة المرورية "إلكترونياً" في نهاية أغسطس المقبل.
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