كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أضخم مزرعة عمودية بالعالم تعرض في إكسبو 2020

سيكون معرض إكسبو دبي 2020 مقرًا لأكبر مزرعة عمودية في العالم في مشروع مشترك مع Emirates Flight Catering. ويهدف إلى توفير منتجات طازجة لأكثر من 50 مليون وجبة يتم تقديمها في المعرض الذي طال انتظاره.

وستوفر المزرعة التي تبلغ مساحتها 130 ألف قدم مربعة منتجات خضراء طازجة لأكثر من 200 منفذ لبيع المواد الغذائية والمشروبات في هذا الحدث الذي يستمر لمدة 173 يومًا، بما يتماشى مع التزام إكسبو 2020 بالاستدامة – وهو أحد الموضوعات الرئيسية الثلاثة للحدث، إلى جانب الفرص والتنقل.

وستستخدم البيوت الزجاجية الداخلية كمية أقل من المياه بنسبة 99 في المائة مقارنة بالمزارع الموجودة في الهواء الطلق، وكل ما يزرع في المزرعة سيكون خالي من مبيدات الأعشاب ومن مبيدات الآفات. ومن المتوقع أن يتم إنتاج 2700 كيلوغرام من الخضروات خلال المعرض، الذي يستمر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

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وستشمل منافذ الطعام والشراب الموجودة في موقع Expo 2020، والتي تمتلك بعضها طيران الإمارات، المطاعم الفاخرة والحلويات ومقهى صحي ومأكولات لذيذة، بحسب موقع واتس أون.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات للتموين “نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأحدث الأطعمة الطازجة وذات جودة عالية من خلال اعتماد أحدث التقنيات في عملياتنا. إن المفهوم الخاص بنا لا يؤمن فقط سلسلة التوريد الخاصة بنا من الخضروات الطازجة ذات المصدر المحلي، ولكنه أيضًا يقلل من بصمتنا البيئية أيضًا. ويسعدنا أن نتعاون مع Expo 2020 لتزويد ملايين الزوار بتجربة تذوق طعام لا تنسى حقًا “.