كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة داخل مصنع كوفي بلانيت للقهوة في دبي

يقع مصنع كوفي بلانيت في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، هو واحد من أكبر مصانع القهوة المحلية في الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة أرابيكا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة تحميص البن المتخصصة، عن خططها التوسعية الجريئة في دبي، والتي من المتوقع أن تزيد إنتاجها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في هذا الشهر، وسيعزز من قدرة كوفي بلانيت التصنيعية على امتداد 26000 قدم مربع، مما يزيد من سعة التحميص بنسبة 50 في المائة، مع زيادة إلى أكثر من 300 طن في الشهر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال المدير الإداري في Coffee Planet روبرت جونز في بيان صدر مؤخرا “هذا وقت مثير لفريق Coffee Planet. خططنا للتوسع كانت قيد الإعداد منذ فترة، ونتطلع جميعًا إلى المعدات الإضافية الجديدة”.

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وأضاف “في منطقة يزداد فيها الطلب على المنتجات عالية الجودة ذات المصدر المباشر، نخطط لتعزيز مستوى المنافسة بين العلامات التجارية محليًا من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذه الصناعة.”

وفقًا لـ Coffee Planet يحتاج كل أصل من القهوة إلى عملية تحميص مخصصة، حيث أن كل حبة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتطلب من إجراء تجارب الحجامة للعثور على أكثر معايير التأثير لكل صنف.