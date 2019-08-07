كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Uber Eats تختبر بنية تسعير جديدة في دبي

تقوم Uber Eats بتجربة بنية رسوم توصيل جديدة ترفع من خلالها رسمها الثابت البالغ 5 دراهم بنسبة تصل إلى 140 في المائة إلى 12 درهماً لعملاء محددين في دبي، وهذا يتوقف على مدى بعد المستخدم عن المطعم.

وقال متحدث باسم أوبر لصحيفة أريبيان بيزنس إن الرسوم ستكون “أكثر بأسعار معقولة” للمستخدمين الذين يطلبون من المطاعم القريبة مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المناطق البعيدة بسعر أعلى “قليلاً”.

وتقول شركة توصيل الأغذية أن جميع المستخدمين المشمولين بالتجربة قد تم إبلاغهم برفع الأسعار عبر الرسائل داخل التطبيق. لكن الرسائل لم تأتي على ذكر الزيادة في الرسوم، وتم الترويج للتعديلات الجديدة على أنها تخفض في رسوم التوصيل.

وتقول الرسالة التي تلقاها المستخدمون في التطبيق: “المطاعم القريبة يتم توصيل الأطعمة إليها الآن بسعر أقل. سترى رسوم توصيل مختلفة لكل مطعم. كلما كنت قريباً من المطعم انخفضت الرسوم “.

وعندما اشتكى المستخدمون على Twitter من ارتفاع الأسعار، قال ممثل وسائط التواصل الاجتماعي في Uber Eats أن التطبيق لديه “أسعار ثابتة” لرسوم التوصيل.

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ومع ذلك، فقد قامت الشركة فيما بعد بحذف ردودها وأخبرت المستخدمين أن رسوم التوصيل “تساعد في تغطية تكاليف التوصيل” وأن الرسوم “تختلف لكل مطعم بناءً على عوامل مثل الموقع وتوافر شركات الشحن القريبة”.

ولم تعلق Uber عند سؤاله عن كيفية تأثير الزيادة في الأسعار على برامج تشغيل Uber Eats، وهو خيار منفصل في التطبيق إذا اختار العملاء إضافته.

وقال متحدث باسم Uber Eats إن الشركة “ستتطلع إلى تلقي تعليقات من المستخدمين قبل بدء تطبيق التعديلات”.

ولدى شركات التوصيل الأخرى، بما في ذلك Deliveroo، رسوم ثابتة قدرها 7 دراهم، بينما يتراوح سعر Zomato بين 5 درهم و 7.5 درهم، حسب المطعم.